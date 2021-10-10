Son dakika... Fırat Kalkanı bölgesinde zırhlı araca saldırı: 1 polis şehit, 3 polis yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Fırat Kalkanı bölgesinde zırhlı araca saldırı: 1 polis şehit, 3 polis yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika... Fırat Kalkanı bölgesinde zırhlı araca saldırı: 1 polis şehit, 3 polis yaralı

Son dakika gündem haberine göre İÇİŞLERİ Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü tarafından güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucu 1 özel harekat polisinin şehit olduğunu, 1'i ağır olmak üzere 3 özel harekat polisinin de yaralandığını açıkladı.

FIRAT, MALATYA (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü tarafından güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucu 1 özel harekat polisinin şehit olduğunu, 1'i ağır olmak üzere 3 özel harekat polisinin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü tarafından Tel Rıfat Bölgesi'nden güdümlü füze ile saldırı yapıldığı belirtilerek, "Saldırı sonucunda; Suriye Görev Gücünde görevli 1 özel harekat polisimiz şehit olmuş, 1'i ağır olmak üzere 3 özel harekat polisimiz yaralanmıştır. Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son Dakika: Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde acı haber! PKK'nın füzeli saldırısında 1 Özel Harekat Polisi şehit oldu

Son Dakika: Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde acı haber! PKK'nın füzeli saldırısında 1 Özel Harekat Polisi şehit oldu

 Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi

 Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanlığı: 'Barış Pınarı bölgesinde 4, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 5 PKKYPG'li terörist etkisiz...

Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı bölgesinde 4, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Oğuzhan Asiltürk Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Demet Özdemir Mustafa Keser
Spor Ali Palabıyık Lewis Hamilton Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mahmut Özer Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika... Fırat Kalkanı bölgesinde zırhlı araca saldırı: 1 polis şehit, 3 polis yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 21:35:09. #1.12#