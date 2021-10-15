Son dakika... FETÖ'nün 'mahrem hizmetler' yapılanması soruşturmasında 98 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... FETÖ'nün "mahrem hizmetler" yapılanması soruşturmasında 98 şüpheli hakkında gözaltı kararı

AA / Cemil Murat Budak - Haberler | Güncel
Son dakika... FETÖ'nün

Gelen son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 98 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 98 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasındaki "mahrem imam"lara yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda 7'si aktif görevde, 53'ü kamu kurumlarından ihraç edilmiş 98 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekipleri, Ankara merkezli 45 ildeki zanlıların yakalanması amacıyla operasyon başlattı.

AA / Cemil Murat Budak - Son Dakika Haberleri
FETÖ'cü komutandan 8 şehidimize ihanet! Terör saldırısının araştırılmasını engellemiş

FETÖ'cü komutandan 8 şehidimize ihanet! Terör saldırısının araştırılmasını engellemiş

 Son dakika haberleri: İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DHKPC'ye yönelik operasyon

Son dakika haberleri: İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyon
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Meral Akşener Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Bülent Ersoy Burak Özçivit
Spor Cristiano Schumacher Burak Yılmaz Hamit Altıntop Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika... FETÖ'nün 'mahrem hizmetler' yapılanması soruşturmasında 98 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 09:46:26. #1.17#