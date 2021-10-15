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Son Dakika | FETÖ'nün 'jandarma mahrem imam' soruşturmasında 98 gözaltı kararı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son Dakika | FETÖ'nün 'jandarma mahrem imam' soruşturmasında 98 gözaltı kararı

Son dakika haber: ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasında 'mahrem imam' oldukları tespit edilen, 7'si görevde, 53'ü kamu kurumlarından ihraç 98 şüpheli hakkında Ankara merkezli 45 ilde gözaltı kararı verildi.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasında 'mahrem imam' oldukları tespit edilen, 7'si görevde, 53'ü kamu kurumlarından ihraç 98 şüpheli hakkında Ankara merkezli 45 ilde gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen emir ve talimatlar doğrultusunda MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadelesi Şubesi ve SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda örgütün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde 'mahrem imam' oldukları tespit edilen, 7'si görevde, 53'ü çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından ihraç edilmiş kamu görevlisi olmak üzere toplam 98 şüphelinin Ankara merkezli 45 ilde, bugünden itibaren gözaltına alınmalarına karar verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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