Son dakika... FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında yer alan zanlı KKTC'de yakalandı - Haberler
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Son dakika... FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında yer alan zanlı KKTC'de yakalandı

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasında yer alan zanlı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gözaltına alındı.

MERSİN (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasında yer alan zanlı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan H.E'nin, KKTC'de bulunduğu tespit edildi.

KKTC polisi ile Mersin Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin ortak çalışmasıyla gözaltına alınan zanlı, deniz yoluyla Mersin'e getirildi.

H.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika... FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında yer alan zanlı KKTC'de yakalandı

Son dakika... FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında yer alan zanlı KKTC'de yakalandı

Son dakika... FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında yer alan zanlı KKTC'de yakalandı

Son dakika... FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında yer alan zanlı KKTC'de yakalandı
AA - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika... FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında yer alan zanlı KKTC'de yakalandı - Haberler
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