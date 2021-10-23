Son Dakika | FETÖ'den aranan eski polis yakalandı

DÜZCE (İHA) - Düzce'de FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmaktan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet görevlisi, saklandığı evde yakalandı.

FETÖ Silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ancak kaçtığı için bir türlü yakalanamayan S. B. isimli şahıs, saklandığı Düzce'nin Gümüşova İlçesindeki evinde polis ekiplerinin yaptığı başarılı operasyon ile kıskıvrak yakalandı. Şahıs, ifadesi alınmak üzere Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çilimli Cezaevine teslim edildi. - DÜZCE

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