Son dakika... Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika... Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel
Son dakika... Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı değerlendirilen bir eve operasyon düzenledi.

Adreste, bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1845 lira ele geçirildi.

Uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika... Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika... Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA / Eren Bozkurt - Son Dakika Haberleri
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