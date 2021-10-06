Son dakika! Etiyopya'nın Tigraylı isyancılarla mücadele için ticari uçakla silah taşıdığı iddia edildi - Haberler
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Son dakika! Etiyopya'nın Tigraylı isyancılarla mücadele için ticari uçakla silah taşıdığı iddia edildi

AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Son dakika! Etiyopya'nın Tigraylı isyancılarla mücadele için ticari uçakla silah taşıdığı iddia edildi

Son dakika gelişmesine göre Etiyopya hükümetinin, ülkenin kuzeyinde Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyeleriyle çatışmalarda kullandığı silahları, Etiyopya Havayollarına ait ticari uçaklarla taşıdığı öne sürüldü.

Etiyopya hükümetinin, ülkenin kuzeyinde Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyeleriyle çatışmalarda kullandığı silahları, Etiyopya Havayollarına ait ticari uçaklarla taşıdığı öne sürüldü.

CNN'in bazı belge ve görgü şahitlerine dayandırdığı haberine göre Tigray'a silah nakli, çatışmaların başladığı ilk aylarda birden fazla kez yapıldı.

İddiaya göre Etiyopya hükümeti, ülkenin başkenti Addis Ababa ile Eritre'nin Asmara ve Massawa şehirleri arasında sefer düzenleyen ticari uçakla Tigray'a silah taşıdı.

Ticari uçaklarla silah taşımak uluslararası hukuka göre suç teşkil ediyor.

Etiyopya ve Eritre hükümetlerinden henüz açıklama yapılmadı.

Etiyopya'da devlete ait hava yolu şirketi olan ve Afrika başta olmak üzere dünya genelinde birçok noktaya sefer düzenleyen Etiyopya Havayolları ise daha önce öne sürülen silah taşıma iddialarını reddetmişti.

Silah taşıma iddiasının, Etiyopya hükümetinin Birleşmiş Milletlerde (BM) görevli 7 yardım çalışanını "istenmeyen kişi" ilan ederek ülkeyi terk etmesini istemesi sonrası ortaya atılması dikkati çekti.

Etiyopya'da insani kriz büyüyor

Federal ordu ile TPLF arasında Tigray eyaletinde yaşanan güç mücadelesinin komşu eyaletlere sıçramasının ardından bölgedeki insani kriz derinleşti.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Tek taraflı ateşkes ilan eden hükümet, TPLF'nin kuzeydeki hızlı ilerleyişi sonrası karşı saldırıya geçmişti.

Ülkenin kuzeyinde 10 aydır süren çatışmalar yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden ederken 5 milyondan fazla kişi de acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Sadece Tigray eyaletinde 5,2 milyon kişi insani yardıma muhtaç hale gelirken kıtlık benzeri koşullar altında yaşayanların sayısı da 400 bini buldu.

Eğitim ve sağlık kurumlarının çalışamaz hale geldiği Tigray'a güvenlik ve yakıt sıkıntısı nedeniyle yeterli yardım ulaştırılamıyor.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika! Etiyopya'nın Tigraylı isyancılarla mücadele için ticari uçakla silah taşıdığı iddia edildi - Haberler
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