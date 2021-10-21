Son dakika: Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kadınlara KADES uygulamasını tanıttı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi ( Kades ) uygulamasının tanıtımını yaptı.

Komutanlığın Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirli ekipleri, Sarıcakaya ve Mahmudiye ilçelerinde kadın tarım işçileri ziyaret ederek, "Aile içi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konularında bilgilendirme yaptı.

"Lütfen bu uygulamayı cep telefonlarımıza indirelim, sesimizin çıkmadığı yerde bir dokunuşla hayat bulalım" sloganıyla Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'nin (KADES) tanıtıldığı eğitim uygulamasında 88 kadın tarım işçisinin cep telefonlarına KADES Mobil Uygulaması indirilerek programı detaylı bir şekilde anlatan broşürler dağıtıldı.

Mahmudiye İsmet Paşa Ortaokulu'ndaki öğrencileri ziyaret eden ekipler, öğrencilerin kendilerince uygulayabilecekleri "Kişisel güvenlik önlemleri" hakkında bilgilendirme yapıldı. Jandarma çocuk dergisi ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.