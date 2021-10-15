ESKİŞEHİR - Tırla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Haberler
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ESKİŞEHİR - Tırla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

AA - Haberler | Güncel

Eskişehir'de tırla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de tırla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Nihat Küçük idaresindeki 26 KK 775 plakalı hafriyat yüklü tır, Eskişehir-Ankara kara yolunun ilk kilometresinde, Cüneyt Can'ın kullandığı 26 SV 467 plakalı otomobille çarpışıp refüje devrildi.

Yaralanan Nihat Küçük, Cüneyt Can ile Halit Can, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

ESKİŞEHİR - Tırla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

ESKİŞEHİR - Tırla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

ESKİŞEHİR - Tırla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

ESKİŞEHİR - Tırla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
AA - Son Dakika Haberleri
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Haber: ESKİŞEHİR - Tırla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Haberler
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