Son dakika... Eskişehir'de kız kardeşini silahla öldüren sanık müebbet hapse çarptırıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kız kardeşini silahla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Volkan D, maktul Sevda D'nin (20) yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Suçlamaları reddeden sanık, "Ben kız kardeşimi öldürmedim. Öldürmek için hiçbir sebebim yok. Mahkemenin vicdan ve adaletine sığınıyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, kız kardeşini silahla kasten öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdığı sanığın cezasını duruşmalardaki iyi halini göz önüne alarak müebbet hapse çevirdi.

Olay

Merkez Tepebaşı ilçesinde geçen yıl ağustos ayında Sevda D. evindeki banyoda ölü bulunmuştu. Olayda kullanılan silah evdeki dolabın üzerinde bulunmuş, genç kızın ağabeyi Volkan D. tutuklanmıştı.