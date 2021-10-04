Son Dakika | Eski eşini öldürüp, boşanma davalarında şahitlik yapan komşusunu yaraladı - Haberler
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Son Dakika | Eski eşini öldürüp, boşanma davalarında şahitlik yapan komşusunu yaraladı

Demirören Haber Ajansı / Onur Kaya - Haberler | Güncel
Son Dakika | Eski eşini öldürüp, boşanma davalarında şahitlik yapan komşusunu yaraladı

Son dakika haberler: TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Remzi Aksu (44), şiddetli geçimsizlik nedeniyle kendisinden boşanan Ayşe Aksu'yu (43) kızını okula götürürken tabancayla vurarak öldürdü.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Remzi Aksu (44), şiddetli geçimsizlik nedeniyle kendisinden boşanan Ayşe Aksu'yu (43) kızını okula götürürken tabancayla vurarak öldürdü. Ardından boşanma davasında şahitlik yaptığı belirtilen komşusu Volkan A.'yı (41) da evine giderek yaralayan Aksu, kaçtı.

Olay, sabah saatlerinde İstasyon Mahallesi Doğan Sokak'ta meydana geldi. Ayşe Aksu, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle Remzi Aksu'dan boşanıp, 3 çocuğunu da yanına alarak aynı mahallede başka bir eve taşındı. İlçede boya, badana işleri uğraşan Remzi Aksu, bu sabah, takip ettiği Ayşe Aksu'nun oturduğu binanın önüne gitti. Bir süre sonra Ayşe Aksu, kızını okula götürmek için evden çıktı. Tabancasını çeken Remzi Aksu, Ayşe Aksu'ya kızlarının gözü önünde peş peşe ateş etti. Vücuduna 2 kurşun isabet eden Ayşe Aksu, kanları içinde yere yığılırken, Remzi Aksu ise motosikletle kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ayşe Aksu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Aksu'nun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

KOMŞUSUNU YARALADI

Olayın ardından Remzi Aksu, bu kez boşanma davalarında şahitlik yaptığı belirtilen komşusu Volkan A.'nın İstasyon Mahallesi Yazgan Sokak'taki evine gitti. Zemin kat pencerenin camını çekiçle kırarak içeri giren Aksu, eşi ve 2 çocuğuyla evde bulunan Volkan A.'yı tabanca ile sırtından vurarak yaraladı. Yaşanan arbedede Remzi Aksu, Volkan A.'nın eşi Fatma A.'yı da çekiçle yaraladıktan sonra kaçtı. Volkan A. ile eşi Fatma A., Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polis, Remzi Aksu'nun yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


Son Dakika | Eski eşini öldürüp, boşanma davalarında şahitlik yapan komşusunu yaraladı

Son Dakika | Eski eşini öldürüp, boşanma davalarında şahitlik yapan komşusunu yaraladı

Son Dakika | Eski eşini öldürüp, boşanma davalarında şahitlik yapan komşusunu yaraladı

Son Dakika | Eski eşini öldürüp, boşanma davalarında şahitlik yapan komşusunu yaraladı

Son Dakika | Eski eşini öldürüp, boşanma davalarında şahitlik yapan komşusunu yaraladı

Demirören Haber Ajansı / Onur Kaya - Son Dakika Haberleri
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