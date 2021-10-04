Son Dakika | Eski eşini öldürüp, boşanma davalarında şahitlik yapan komşusunu yaraladı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Remzi Aksu (44), şiddetli geçimsizlik nedeniyle kendisinden boşanan Ayşe Aksu'yu (43) kızını okula götürürken tabancayla vurarak öldürdü. Ardından boşanma davasında şahitlik yaptığı belirtilen komşusu Volkan A.'yı (41) da evine giderek yaralayan Aksu, kaçtı.

Olay, sabah saatlerinde İstasyon Mahallesi Doğan Sokak'ta meydana geldi. Ayşe Aksu, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle Remzi Aksu'dan boşanıp, 3 çocuğunu da yanına alarak aynı mahallede başka bir eve taşındı. İlçede boya, badana işleri uğraşan Remzi Aksu, bu sabah, takip ettiği Ayşe Aksu'nun oturduğu binanın önüne gitti. Bir süre sonra Ayşe Aksu, kızını okula götürmek için evden çıktı. Tabancasını çeken Remzi Aksu, Ayşe Aksu'ya kızlarının gözü önünde peş peşe ateş etti. Vücuduna 2 kurşun isabet eden Ayşe Aksu, kanları içinde yere yığılırken, Remzi Aksu ise motosikletle kaçtı.

Polis, Remzi Aksu'nun yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.