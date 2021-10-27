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Esenler'de yangın; üst katlarda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Esenler'de yangın; üst katlarda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

ESENLER'de 5 katlı binanın giriş katında elektrik saatlerinde çıkan yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 10 kişinin kurtarıldı.

ESENLER, İSTANBUL (DHA) - ESENLER'de 5 katlı binanın giriş katında elektrik saatlerinde çıkan yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 10 kişinin kurtarıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Esenler, Birlik Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki elektrik panosunda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede binanın içine doldu. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda oturanlar mahsur kalırken, olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri üst katlarda kalan kişileri kurtarmak için çalışmalara başladı. İtfaiye ekipleri yaşlı ve çocukların da bulunduğu 10 kişiyi merdivenli araçla indirdi. 3 kişi ise dumandan etkilendi. Olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapılan 3 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yangın ise kısa sürede söndürüldü.


- İstanbul
Esenler'de yangın; üst katlarda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

Esenler'de yangın; üst katlarda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

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