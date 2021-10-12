Esenler'de yangın çıkan apartmanda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı - Haberler
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Esenler'de yangın çıkan apartmanda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

AA - Haberler | Güncel

Esenler'de bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan kişiler kurtarıldı.

ESENLER, İSTANBUL (AA) - Esenler'de bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan kişiler kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, 4 katlı binanın girişinde bulunan elektrik saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyürken, yayılan duman nedeniyle üst katlarda bulunan 3'ü çocuk, 4 kişi evlerinde mahsur kaldı. Panikleyen kişiler, cama çıkarak vatandaşlardan yardım istedi.

Daire sakinleri, vatandaşların gerdiği çarşafa evin camından atladı.

Atlayan kişilerden ikisi yere düşerek yaralanırken, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu sırada itfaiyeye haber veren mahalle sakinleri söndürme tüpleriyle alevlere müdahale ederek yangının büyümesini önledi.

Esenler'de yangın çıkan apartmanda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Esenler'de yangın çıkan apartmanda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Esenler'de yangın çıkan apartmanda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Esenler'de yangın çıkan apartmanda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
AA - Son Dakika Haberleri
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Haber: Esenler'de yangın çıkan apartmanda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı - Haberler
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