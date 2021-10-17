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Son dakika! Esad rejimi İdlib'i vurdu: 3 ölü, 10 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Esad rejimi İdlib'i vurdu: 3 ölü, 10 yaralı

Son dakika haberi... Suriye'de Beşar Esad rejimine bağlı güçlerin, İdlib'in kuzeyindeki Sarmada beldesine gerçekleştirdiği topçu saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil de yaralandı.

Suriye'de Beşar Esad rejimine bağlı güçlerin, İdlib'in kuzeyindeki Sarmada beldesine gerçekleştirdiği topçu saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil de yaralandı.

Suriye'de Beşar Esad rejimine bağlı güçler, İdlib'in kuzeyindeki Sarmada beldesine topçu saldırısı gerçekleştirdi. Yerel kaynaklar, Türkiye sınırına yakın Sarmada'da yerleşim bölgelerin hedef alındığı saldırı sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 10 sivilin yaralandığını belirtti. Saldırıda çok sayıda ev de hasar gördü. Olay yerine sivil savunma ekipleri sevk edilirken, yaralılar yakınlardaki hastanelere kaldırıldı. - İDLİB

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