Son Dakika | Erzurum polisi geçen ayki asayiş uygulamalarında 66 olayı aydınlattı - Haberler
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Son Dakika | Erzurum polisi geçen ayki asayiş uygulamalarında 66 olayı aydınlattı

AA / Selami Küçükoğlu - Haberler | Güncel
Son Dakika | Erzurum polisi geçen ayki asayiş uygulamalarında 66 olayı aydınlattı

Son dakika haberlerine göre Erzurum'da asayiş polislerince geçen ay düzenlenen operasyonlarda 66 olay aydınlatıldı, 166 kişi gözaltına alındı.

ERZURUM (AA) - Erzurum'da asayiş polislerince geçen ay düzenlenen operasyonlarda 66 olay aydınlatıldı, 166 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri eylül ayında il genelinde güvenliğin ve kamu düzeninin sağlaması ile suçluların yakalanması amacıyla çok sayıda operasyon ve asayiş uygulaması yaptı.

Bu çalışmalarda gözaltına alınan 95 kişiden 23'ü tutuklandı, diğer 72 kişi ise 24'ü adil kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

Bu kişilerden iki ruhsatsız silah, 24 av tüfeği, 6 kesici alet, 11 cep telefonu, iki dizüstü bilgisayar, bir profesyonel fotoğraf makinesi ile çalıntı otomobil ele geçirildi.

Kentte ekiplerin bu çalışmalarıyla "kasten yaralama", "yağma", "oto hırsızlığı", "iş yerinden, evden, otodan hırsızlık", "nitelikli dolandırıcılık" gibi 66 suç aydınlatıldı.

Ekipler ayrıca "kasten öldürme", "yaralama", "hırsızlık", "dolandırıcılık", "göçmen kaçakçılığı", "silahla yağma" gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 39 kişi ile benzer suçlardan aranan 22 kişiyi yakalayıp adli makamlara teslim etti.

AA / Selami Küçükoğlu - Son Dakika Haberleri
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