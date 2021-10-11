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Son dakika... Erzurum'da terör örgütüne yardım eden 3 şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Erzurum'da terör örgütüne yardım eden 3 şahıs yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberi: Erzurum'da farklı yıllarda PKK/KCK terör örgütüne üye olan ve yardım eden 3 şahıs yakalandı.

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da farklı yıllarda PKK/KCK terör örgütüne üye olan ve yardım eden 3 şahıs yakalandı. Şahıslardan 2'si tutuklanırken, 1'i yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda; PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanan ve ceza alan bir şahsın illegal yollarla yurt dışına geçişini sağlayan Cezmir A., 2015 yılı içerisinde yaklaşık 3 ay kırsal alanda faaliyet yürüttüğü tespit edilen Fırat D., 2020 yılında Şenkaya ilçesinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarına milis/işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen Erdoğan S. isimli şahıslar 07 Ekim günü Karayazı, Karaçoban ve Şenkaya ilçelerinde Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda dijital malzemeler ele geçirildi. Şüphelilerden Erdoğan S. yapılan işlemlerin ardından emniyet müdürlüğünden serbest bırakılırken, Cezmir A. ve Fırat D. isimli şahıslar ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZURUM

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