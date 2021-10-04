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Son dakika: Erzincan'da trafik kazası: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Erzincan'da trafik kazası: 4 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Erzincan'da, elektrik direğine çarparak ters dönen takside 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da, elektrik direğine çarparak ters dönen takside 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan-Sivas kara yolunda bulunan Polis Okulu kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 28 T 10036 plakalı taksi, sürücüsü S.K'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak ters döndü. Kazada sürücü ile beraber araç içerisinde bulunan N.E., E.E., ve E.E. yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından çıkarılarak ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan N.E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

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