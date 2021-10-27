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Son dakika! Erkek arkadaşıyla tartışan genç kızın sinir krizi geçirdiği anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Erkek arkadaşıyla tartışan genç kızın sinir krizi geçirdiği anlar kamerada Kıskançlık krizi geçirdi erkek arkadaşına saldırdı Bahçelievler'de otomobilde erkek arkadaşıyla tartışan genç kadının sinir krizi geçirdiği anlar kameralara yansıdı.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (İHA) - Erkek arkadaşıyla tartışan genç kızın sinir krizi geçirdiği anlar kamerada

Kıskançlık krizi geçirdi erkek arkadaşına saldırdı

İSTANBUL - Bahçelievler'de otomobilde erkek arkadaşıyla tartışan genç kadının sinir krizi geçirdiği anlar kameralara yansıdı. Araçta inerek erkek arkadaşına saldıran kadın, telefonunu yere fırlattı.

Olay geçtiğimiz gün Bahçelievler Yenibosna'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre araç içerisinde oturan çift kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı. Genç kadın yaşanan tartışma sonrası arabadan inerek erkek arkadaşının telefonunu yere fırlattı. Sinirini kontrol edemeyen genç kadın daha sonrasında da erkek arkadaşına saldırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

O anlar kamerada

Kameraya yansıyan görüntülerde araç içerisinde tartışmaya başlayan çiftin araçtan çıkarak kavga etmeye başlaması ve genç kadının telefonu yere fırlatıp ardından erkek arkadaşına saldırması yer alıyor.

Son dakika! Erkek arkadaşıyla tartışan genç kızın sinir krizi geçirdiği anlar kamerada

Son dakika! Erkek arkadaşıyla tartışan genç kızın sinir krizi geçirdiği anlar kamerada

Son dakika! Erkek arkadaşıyla tartışan genç kızın sinir krizi geçirdiği anlar kamerada

Son dakika! Erkek arkadaşıyla tartışan genç kızın sinir krizi geçirdiği anlar kamerada
İhlas Haber Ajansı / Murat Horoz - Son Dakika Haberleri
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