Son dakika! Erdoğan: 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözeceğiz

Erdoğan: 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözeceğiz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Kılıçdaroğlu, memurları tahrik etmek için diline 3600 ek gösterge meselesini dolamış, ha bire tekrarlayıp duruyor. Halbuki bu sözü veren biziz. Memur sendikaları ile yapılan son toplu sözleşmeye bu başlığı koyan da biz. Böylece verdiğimiz sözün hukuki alt yapısını oluşturmaya başlayan yine biziz. Önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini bizzat muhataplarımıza beyan eden yine biziz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezindeki İl Başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, cumartesi günü Adana'da olacağını belirterek, burada milyar dolarlık bir özel sektör yatırımının temel atma ve açılışını yapacağını söyledi. Dünyanın ciddi bir bocalama dönemine girdiği salgın sürecinde Türkiye olarak çarkları hiç durdurmayarak, yatırımları teşvik ederek, istihdamı koruyarak, kendilerini diğer ülkelerden ayrıştırdıklarını söyleyen Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl tüm dünya küçülürken bizim büyümeye devam etmemiz, bu gerçeğin en somut ifadesidir" diye konuştu.

Parti teşkilatına rehavete kapılmamaları uyarısında bulunan Erdoğan, "Benim sizden istediğim şudur. Şu gönüllere vurmak, gönüllere dokunmak bizim en büyük kazancımız olacaktır. Bize gurur, kibir asla yakışmaz. Biz tevazu ordusuyuz. Tevazu ordusu olarak bu yolculuğa devam edeceğiz. AK Parti'nin 20 yıllık geçmişinde bunun aksi hiç olmadı bundan sonra da olmayacak" dedi.

Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021