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Son dakika! Engelli Okan'ın hayalini polisler gerçekleştirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika! Engelli Okan'ın hayalini polisler gerçekleştirdi

Son dakika yerel haberine göre Aydın'ın Didim ilçesinde yürüme engelli Okan Akay'ın polis olma hayali gerçek oldu.

DİDİM, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Didim ilçesinde yürüme engelli Okan Akay'ın polis olma hayali gerçek oldu.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Altınkum Şehit Fethi Sekin Polis Merkez Amirliği'ne giderek en büyük hayalinin polis olmak istediğini söyleyen Okan Akay, Altınkum Şehit Fethi Sekin Polis Merkez Amirliği'ndeki polisler tarafından misafir edildi.

Göreve her daim hazır olduğunu belirten Okan Akay, isimli şahsa polis üniforması giydirilerek hayalinin bir nebze olsun gerçekleşmesi sağlandı. Polis üniforması ile selam veren Okay, hayalini bir nebze de olsa gerçekleştiren polis ekiplerine teşekkür etti. - AYDIN

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