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Son dakika: Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan kişi 12 yıl sonra yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan kişi 12 yıl sonra yakalandı

Son dakika haberine göre Kastamonu'nun Araç ilçesinde işitme ve konuşma engelli kadına yönelik cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülen kişi, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerince yakalandı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Araç ilçesinde işitme ve konuşma engelli kadına yönelik cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülen kişi, Jandarma Suç Araştırma Timleri ( Jasat ) ekiplerince yakalandı. Şüpheli, DNA incelemesinde ölen bebeğinin biyolojik babasının olduğu tespit edilmesi üzerine gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı Sofçular köyünde 2009 yılında 37 yaşında olan İ.Y. isimli doğuştan işitme ve konuşma engelli kadına, cinsel saldırıda bulunulduğu iddiası ile yapılan şikayet sonucu Araç Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı. Olayın ardından hamile kaldığı ileri sürülen engelli kadının bebeği ölü doğdu. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliye yapılan DNA testlerinde şahıslarla ilgili bir benzerlik bulunamaması nedeniyle yapılan yargılama sonucu gözaltına alının bu şahıslar beraat etti.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), 2021 yılı başlarında faili meçhul dosyayı yeniden ele alarak inceleme başlattı. Yapılan inceeme kapsamında çalışma ve araştırmalar sonucunda, Ş.U.'nun (63) olayın faili olabileceği tespit edildi. JASAT tarafından elde edilen deliller doğrultusunda Araç Cumhuriyet Savcılığınca 2009 yılında ölen bebeğin mezarı kazdırılarak kemik numuneleri alındı ve şüpheli şahıstan alınan örneklerle Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yapılan DNA incelemesinde ölen bebeğin biyolojik babasının Ş.U. olduğunun tespit edilmesi üzerine engelli kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

Son dakika: Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan kişi 12 yıl sonra yakalandı

Son dakika: Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan kişi 12 yıl sonra yakalandı

Son dakika: Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan kişi 12 yıl sonra yakalandı

Son dakika: Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan kişi 12 yıl sonra yakalandı

Son dakika: Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan kişi 12 yıl sonra yakalandı

Son dakika: Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan kişi 12 yıl sonra yakalandı

Son dakika: Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan kişi 12 yıl sonra yakalandı

Son dakika: Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan kişi 12 yıl sonra yakalandı

Son dakika: Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan kişi 12 yıl sonra yakalandı

Son dakika: Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan kişi 12 yıl sonra yakalandı

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