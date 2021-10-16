Son dakika: Emniyetten, sel afetinde görev alan polislerin yaşadıklarının anlatıldığı görüntülü paylaşım - Haberler
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Son dakika: Emniyetten, sel afetinde görev alan polislerin yaşadıklarının anlatıldığı görüntülü paylaşım

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
Son dakika: Emniyetten, sel afetinde görev alan polislerin yaşadıklarının anlatıldığı görüntülü paylaşım

Son dakika haber: Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM), 11 Ağustos'ta Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel afetinde görev alan polislerin yaşadıklarının anlatıldığı görüntülü paylaşım yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM), 11 Ağustos'ta Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel afetinde görev alan polislerin yaşadıklarının anlatıldığı görüntülü paylaşım yapıldı.

EGM'nin sosyal medya hesaplarından "Sel afeti ile yüreğini ortaya koyarak mücadele eden ve milletimizi bir an olsun yalnız bırakmayanlar anlatıyor." başlığı ile yapılan paylaşımda, yaşanan sel felaketi ile müdahale anlarına ilişkin görüntülere yer verildi.

Videoda, bölgede görevli personelin arama, kurtarma ve yardım faaliyetleri sırasında yaşadıklarını anlattığı görüntüler de yer aldı.

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika: Emniyetten, sel afetinde görev alan polislerin yaşadıklarının anlatıldığı görüntülü paylaşım - Haberler
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