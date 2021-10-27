Son dakika: ELAZIĞ'DA 4 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI - Haberler
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Son dakika: ELAZIĞ'DA 4 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre ELAZIĞ'da, 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

ELAZIĞ'da, 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Akpınar Mahallesindeki Atatürk Bulvarında meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 23 ABL 883 plakalı jip, 23 ABM 459 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil önündeki 2 araca daha çarptı. 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Son dakika: ELAZIĞ'DA 4 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI

Son dakika: ELAZIĞ'DA 4 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI

Son dakika: ELAZIĞ'DA 4 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI

Son dakika: ELAZIĞ'DA 4 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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