Son Dakika | El Salvador'da binlerce kişi Bukele hükümetini protesto etti - Haberler
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Son Dakika | El Salvador'da binlerce kişi Bukele hükümetini protesto etti

AA / Mehmet Alaca - Haberler | Güncel
Son Dakika | El Salvador'da binlerce kişi Bukele hükümetini protesto etti

Edinilen son dakika haberine göre El Salvador'da binlerce kişi Devlet Başkanı Nayib Bukele hükümetine karşı protesto gösterileri düzenledi.

El Salvador'da binlerce kişi Devlet Başkanı Nayib Bukele hükümetine karşı protesto gösterileri düzenledi.

Al Jazeera'de yer alan habere göre, başkent San Salvador'da hükümetin, Bitcoin'i ülkede yasal hale getirmesi de dahil, ekonomi ve hukuk alanındaki politikalarına karşı toplanan protestocular arasında feminist gruplar, insan hakları örgütleri, çevreciler ve siyasi partilerin üyeleri yer aldı.

Hükümet karşıtı sloganlar atan protestocular aynı zamanda "Bitcoin dolandırıcılıktır", "Diktatörlüğe hayır", "Demokrasi müzakereye açık değil" yazılı pankartlar taşıdı.

20 yıldır ABD doları kullanan El Salvador, geçen ay Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden ilk ülke oldu.

Yetkililer, dijital kripto para biriminin kullanılmasının ekonomiye katkı sunacağına inanıyor.

Öte yandan, hükümetin yargı bağımsızlığına müdahalelerinin de protestolara katılımın sebepleri arasında yer aldığı aktarıldı.

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AA / Mehmet Alaca - Son Dakika Haberleri
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