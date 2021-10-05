Son dakika: Eğitim yatırımları başarılarla taçlanıyor

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Eğitim yatırımları başarılarla taçlanıyor

Dündar, TEKNOFEST birincisi öğrenciyi ödüllendirdi

BURSA - Osmangazi Belediyesi'nin Bursa'ya kazandırdığı en büyük eğitim yatırımlarından biri olan Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gören İsmail Konak, TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknoloji Sosyal İnovasyon kategorisinde birinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

Kendi yazdığı yazılım ve geliştirdiği sistem ile Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te İnsanlık Yararına Teknoloji Sosyal İnovasyon alanında liseler arasında birinci olan Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencisi İsmail Konak'ı okulunda ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, başarılı öğrenciyi tebrik etti.

Kurumsal Akıllı Denetleme Sistemi ismini verdiği projesiyle, kendi kategorisinde birincilik elde eden İsmail Konak'ın elde ettiği başarının kendilerini gururlandırdığını ifade eden Başkan Dündar, "Bir proje okulu olan Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi, bu yıl ikinci mezunlarını verdi. Okulda, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın 70 farklı ülkesinden öğrenci bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığımızın müfredatları doğrultusunda eğitim veren okulumuz, bugün pek çok özel okulun sahip olmadığı altyapıya sahip. Burada eğitim gören öğrencilerimiz, açılan atölyelerde aldıkları eğitimlerle, sadece imam hatip eğitimi almıyor, fen bilimleri lisesindeki öğrenci kardeşlerimiz gibi çok ciddi başarılara imza atıyor" dedi

"Patenti okulumuza ait pek çok buluş var"

İsmail Konak'ın elde ettiği başarının, imkan tanındığında gençlerin neleri başarabileceklerine çok güzel bir örnek olduğunu ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren eğitim yatırımlarına ciddi kaynak ayırdık. İlçemizdeki okulların neredeyse tamamında bakım, onarım, çevre düzenlemesi, spor sahası ve yeni derslikler gibi pek çok ihtiyacını karşıladık. Osmangazi'ye 3 yeni okul kazandırdık. Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi de bunlardan birisi. Bugüne kadar pek çok başarıya imza atan okulumuzda, öğrencilerimizin geliştirdiği ve patenti okulumuza ait pek çok buluş var. İsmail Konak kardeşimiz de yaptığı çalışma ile yepyeni bir buluşa imza attı. TEKNOFEST yarışmasında da, kendi alanında birincilik elde ederek hepimizi gururlandırdı. Kendisini ve öğretmenlerini tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

KADSİS'in, bugün herkesin ihtiyaç duyduğu yepyeni bir ürün olduğunu söyleyen Başkan Dündar, "Özellikle pandemi sürecinde ihtiyaç duyduğumuz, insanların toplu olarak bulunduğu bir yere girerken kişileri tanıyan, ateş ölçen, sağlık durumunu sorgulayan ve hasta olanların girişlerini engelleyen bir sistem. Dolayısıyla İsmail, bu buluşuyla bir anlamda hastalığın yayılmasını önlemiş oluyor. Kendisini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Geliştirdiği proje ile büyük bir başarıya imza atan 12. sınıf öğrencisi İsmail Konak da, "Yazılıma ilgim vardı ve bu alanda çalışmalar yapıyordum. KADSİS, kabaca yoklama alan, ateş ölçen, HES kodu sorgulaması yapan, buna göre insanların geçişine izin veren ya da engelleyen bir sistem. Bütün verileri kaydeden, gerektiğinde bu verileri ilgilileri ile paylaşan, bu verilerin koordinasyonunu sağlayan bir akıllı otomasyon sistemi. KADSİS'in bir önceki versiyonu ile de TÜBİTAK Liseler Arası Proje Yarışması'nda, yazılım alanında Türkiye 2'incisi oldum. Üzerinde çalışarak geliştirdiğim projemle de TEKNOFEST'te lise seviyesinde birinci oldum" dedi.