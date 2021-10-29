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Son Dakika | Edirne'de trafik kazası: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Edirne'de trafik kazası: 5 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Edirne'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

EDİRNE (İHA) - Edirne'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne merkez Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berkay Yiğit idaresindeki 06 BZH 10 plakalı pikap ile Osman Çağlar yönetimindeki 22 DC 753 plakalı otomobil, dört yol kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 5 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle bir süre trafiğe kapatılan cadde, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Son Dakika | Edirne'de trafik kazası: 5 yaralı

Son Dakika | Edirne'de trafik kazası: 5 yaralı

Son Dakika | Edirne'de trafik kazası: 5 yaralı

Son Dakika | Edirne'de trafik kazası: 5 yaralı

Son Dakika | Edirne'de trafik kazası: 5 yaralı

Son Dakika | Edirne'de trafik kazası: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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