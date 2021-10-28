Son dakika! Edirne'de sahte içkiye 2 gözaltı - Haberler
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Son dakika! Edirne'de sahte içkiye 2 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel
Son dakika! Edirne'de sahte içkiye 2 gözaltı

Edinilen son dakika gelişmesine göre EDİRNE'nin Keşan ilçesinde evde pet şişeler içerisinde ele geçirilen sahte içkiyle ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

KEŞAN, EDİRNE (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde evde pet şişeler içerisinde ele geçirilen sahte içkiyle ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, piyasaya sahte alkollü içki sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde C.A. ve A.Ö.'ye ait eve baskın yapan ekipler, 62 şişe sahte içki ele geçirdi. İçkilere el konulurken, gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında '5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' suçundan adli işlem başlatılarak, serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Son Dakika Haberleri
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