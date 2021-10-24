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Son Dakika | Edirne'de müstakil ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi

AA / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel
Son Dakika | Edirne'de müstakil ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi

Son dakika gelişmesine göre Edirne'de çıkan yangında bir müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

EDİRNE (AA) - Edirne'de çıkan yangında bir müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Dilaverbey Mahallesi, Ferhat Ağa Sokak'ta sahibinin ismi öğrenilemeyen tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden yükselen dumanları görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık, polis ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Evde yangın sırasında kimsenin olmadığı belirtildi.

Öte yandan ev sahibinin beslediği güvercinlerin itfaiye ekiplerince kafeslerden çıkarılarak gökyüzüne salındığı öğrenildi.

AA / Gökhan Balcı - Son Dakika Haberleri
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