Son dakika... Düzce'de yol denetiminde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika... Düzce'de yol denetiminde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı

AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel
Son dakika... Düzce'de yol denetiminde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi: Düzce'de jandarma ekiplerinin yol denetiminde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

DÜZCE (AA) - Düzce'de jandarma ekiplerinin yol denetiminde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Alay Komutanlığınca, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerinin katılımıyla yol denetimi gerçekleştirildi.

Narkotik köpeklerinin de yer aldığı denetimlerde ekipler, şüphe üzerine durdurulan araçlarda arama yaptı.

Bir miktar uyuşturucu ele geçirilen denetimlerde gözaltında alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri
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