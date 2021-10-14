Son Dakika | Düzce'de DEAŞ operasyonunda 6 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı
Edinilen son dakika haberine göre Düzce'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.
DÜZCE (AA) - Düzce'de terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda 6 yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle 6 Irak uyruklu hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerce 4 adrese düzenlenen operasyonda, 6 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerdeki aramalarda, çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.