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Son Dakika | Düzce'de DEAŞ operasyonunda 6 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı

AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel
Son Dakika | Düzce'de DEAŞ operasyonunda 6 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Düzce'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

DÜZCE (AA) - Düzce'de terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda 6 yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle 6 Irak uyruklu hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce 4 adrese düzenlenen operasyonda, 6 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerdeki aramalarda, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri
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