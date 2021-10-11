Son dakika: Dünya Kız Çocukları Günü Ağrı'da neşeyle kutlandı - Haberler
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Son dakika: Dünya Kız Çocukları Günü Ağrı'da neşeyle kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika: Dünya Kız Çocukları Günü Ağrı'da neşeyle kutlandı

Bir son dakika haberine göre Ağrı Kızılay Gönüllüleri "Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla çocuklar ile bir araya geldi.

AĞRI (İHA) - Ağrı Kızılay Gönüllüleri "Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla çocuklar ile bir araya geldi.

Ağrı Kızılay Gönüllüleri "Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla merkeze bağlı Yakınca köyündeki çocuklarla bir araya geldi. Köy meydanında çocuklar ile bir ara gelen gönüllüler oyunlar oynayıp, yüzlerini boyayıp çocuklara hediyeler verdi. 80 çocuğun katıldığı programda Palyaço sürprizinin yapılması çocukların yüzünde tebessüm oluşturdu. - AĞRI

Son dakika: Dünya Kız Çocukları Günü Ağrı'da neşeyle kutlandı

Son dakika: Dünya Kız Çocukları Günü Ağrı'da neşeyle kutlandı

Son dakika: Dünya Kız Çocukları Günü Ağrı'da neşeyle kutlandı

Son dakika: Dünya Kız Çocukları Günü Ağrı'da neşeyle kutlandı

Son dakika: Dünya Kız Çocukları Günü Ağrı'da neşeyle kutlandı

Son dakika: Dünya Kız Çocukları Günü Ağrı'da neşeyle kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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