Son dakika: Dünya Kız Çocukları Günü Ağrı'da neşeyle kutlandı

AĞRI (İHA) - Ağrı Kızılay Gönüllüleri "Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla çocuklar ile bir araya geldi.

Ağrı Kızılay Gönüllüleri "Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla merkeze bağlı Yakınca köyündeki çocuklarla bir araya geldi. Köy meydanında çocuklar ile bir ara gelen gönüllüler oyunlar oynayıp, yüzlerini boyayıp çocuklara hediyeler verdi. 80 çocuğun katıldığı programda Palyaço sürprizinin yapılması çocukların yüzünde tebessüm oluşturdu. - AĞRI