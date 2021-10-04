Son dakika! Dünya Hayvanları Koruma Gününe atlı polisler damga vurdu - Haberler
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Son dakika! Dünya Hayvanları Koruma Gününe atlı polisler damga vurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Dünya Hayvanları Koruma Gününe atlı polisler damga vurdu Bursa Atlı Polis Birliğinde buluşan yüzlerce çocuk hayvanları koruma konusunda bilgilendirildi Bursa'da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününde yüzlerce çocuk İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Atlı Polisler Birliğinde buluştu.

BURSA (İHA) - Dünya Hayvanları Koruma Gününe atlı polisler damga vurdu

Bursa Atlı Polis Birliğinde buluşan yüzlerce çocuk hayvanları koruma konusunda bilgilendirildi

BURSA - Bursa'da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününde yüzlerce çocuk İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Atlı Polisler Birliğinde buluştu. Çocuklara "HAYDİ" uygulaması tanıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlandı. Yüzlerce çocuk hayvanları koruma konusunda bilgilendirildi. Diğer yandan atlı polislerin yaptığı şovları izleyen çocuklar, arama kurtarma, iz sürme, narkotik ve bomba köpekleriyle keyifli vakit geçirdi. Program, emniyet tarafından dağıtılan bilgilendirme ve hediye çantalarıyla son buldu. Ayrıca çocuklar HAYDİ uygulaması konusunda bilgilendirilirdi.

Son dakika! Dünya Hayvanları Koruma Gününe atlı polisler damga vurdu

Son dakika! Dünya Hayvanları Koruma Gününe atlı polisler damga vurdu

Son dakika! Dünya Hayvanları Koruma Gününe atlı polisler damga vurdu

Son dakika! Dünya Hayvanları Koruma Gününe atlı polisler damga vurdu
İhlas Haber Ajansı / Hakan Gönül - Son Dakika Haberleri
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