Son dakika... Düğün salonundaki cinayette gözaltı sayısı 2'ye yükseldi

İZMİR (DHA) - İZMİR'in Bornova ilçesinde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki aile arasında düğün salonunda çıkan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği kavgayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 2'ye çıktı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi 7033. Sokak'taki düğün salonunda meydana geldi. Alican Öz ile Nursena Coşkun çiftinin düğününe, iddiaya göre damat tarafının husumetli akrabaları arasında çıkan bıçaklı kavga, gölge düşürdü. 1 yıl önce köylerindeki 1 tarlaya çekilen duvardan dolayı husumetli olan 2 aile düğünün sonlarına doğru tartıştı. Servet Daşdan (35), Uğur D., Nusret D. ve Cevat D. ile Yavuz Ö., Kenan Ö., Alican Ö., Evren Ö., Fuat Y. ve Hasan Ali Y.'nin (30) karıştığı tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olayın ardından soruşturma başlatan polis, ilk olarak Hasan Ali Y.'yi suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. Kamera kayıtlarını incelemeye alan ekiplerin bir şüpheliyi daha gözaltına aldığı bildirildi. Ekiplerin düğün salonundaki kameraları incelediği, kavgaya karışanların gözaltına alınacağı öğrenildi.