Son dakika! Doğu Avrupalı savunma bakanlarına göre Rusya'ya karşı en iyi caydırıcılık ABD'nin askeri varlığı

Polonya'da bir araya gelen Doğu Avrupalı Savunma Bakanları, bölgedeki güvenlik dengesinin kurulması ve Rusya'nın agresif politikalarına karşı caydırıcılık açısından en iyi yolun ABD'nin askeri varlığını artırması olduğu görüşünü paylaştı.

Polonya'daki 7. Varşova Güvenlik Forumu'nda bölgenin savunma bakanlarının katılımıyla "Rusya'nın gölgesinde yaşamak: Rusya'nın agresif politikası nasıl caydırılır?" başlıklı bir panel düzenlendi.

Panelde Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Avrupa'nın güvenliğinin Rusya'nın militarist politikası nedeniyle gözle görülür şekilde kötüleştiğini söyledi.

Rusya'nın uluslararası konumunu askeri güce, doğrudan ve dolaylı tehditlere ve uluslararası toplumu baskı altına almak için çeşitli araçlara dayandırdığını belirten Blaszczak, Rus ordusunun Baltık, Karadeniz ve Kuzey Kutbu'ndaki artan askeri varlığına dikkati çekti.

Blaszczak, buna karşı koymak ve Rusya'nın bundan sonra ne yapacağına ilişkin belirsizliği gidermek için Avrupa'nın etkili bir savunma stratejisine ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Polonyalı Bakan, "Bu durumun nasıl gelişeceğinden emin değiliz ama tam da bu nedenle zor ve istenmeyenler dahil çeşitli senaryolara hazırlıklı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Estonya Savunma Bakanı Kalle Laanet ülkesi için Rusya karşısında en iyi caydırıcılığın "daha fazla ABD askeri varlığı" olduğunu belirtti.

Laanet, "Elbette Rusya, ABD'nin dikkatinin bizim bölgemizde değil, başka uzak bir yerde, Pasifik'te bir yerde olmasını istiyor. (Rusya'ya) ne tür bir mesaj gönderdiğimizi konuşmamız gerekiyor ve mesajımız ortak, güçlü, birlik içinde olmalı." değerlendirmesinin yaptı.

Karadağ Savunma Bakanı Olivera Injac da NATO içinde Rusya'ya yönelik politika açısından farklılıklar olduğunu, ancak ABD'nin bölge ülkelerinin savunma sanayisine destek olması gerektiğini vurguladı.

Romanya adına konuşan Savunma Bakanlığı yetkilisi Simona Cojocaru da ülkesi için Rusya'ya karşı en iyi koruma yönetiminin ABD askeri varlığı olduğunu, Karadeniz'de daha fazla savunma gücünün bulunmasının Rusya'ya mesaj göndereceğini, aynı zamanda ABD için de bölgedeki misyonu açısından stratejik esneklik sağlayacağını savundu.

"Karadeniz'de güvenlik dengesi yeniden sağlanmalı"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla gerçekleştirilen "Baltık'tan Karadeniz'e: Bölgenin Stratejik Potansiyelini Ortaya Çıkarmak" başlıklı panelde yaptığı konuşmada, Türkiye, Finlandiya ve Polonya Dışişleri Bakanlarına Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ı uluslararası gündeme taşımak için oluşturulan Kırım Platformu'na katkıları için teşekkür etti.

Kuleba, "Karadeniz Rusya'nın eylemleri nedeniyle tehdit altında. Karadeniz'deki güvenlik dengesinin yeniden sağlanması ticaretin korunması için de gerekli." dedi.

Panelde konuşan Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto da "Rusya'nın Kırım'ı işgali ve militarizasyonu, güvenlik durumunu yok etti ve Karadeniz'de ticaretin önünde engeller yarattı. Ancak Ukrayna ile Karadeniz bölgesindeki NATO ülkeleri arasındaki yakın işbirliği güvenlik dengesini yeniden sağlayabilir." ifadelerini kullandı.

Haavisto "Şimdi Karadeniz ülkeleri arasında daha yakın iş birliğin yanı sıra, Karadeniz'de daha büyük bir NATO varlığına ihtiyacımız var. Ortak eylemler ve yakın iş birliği içinde güvenlik dengesini yeniden kurabiliriz." değerlendirmesini yaptı.

Varşova Güvenlik Forumu

Casimir Pulaski Vakfı tarafından 2014'te başlatılan Varşova Güvenlik Forumu, NATO, Ulusal Güvenlik Bürosu ile Polonya Cumhurbaşkanlığının ortaklığıyla, Polonya Dışişleri Bakanlığının himayesinde organize ediliyor. Etkinlik, 2020'den bu yana ABD'deki Alman Marshall Fonu ile ortaklaşa düzenleniyor.

Forum, enerji güvenliği, Çin rekabeti, Rusya'nın Batı ile ilişkilerin geleceği, ABD'nin küresel liderliğini yeniden inşa etmek üzerine düzenlenecek panellerle devam edecek.