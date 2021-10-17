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Son Dakika | Diyarbakır'da 7 yaşındaki küçük kızın hayalini polisler gerçekleştirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son Dakika | Diyarbakır'da 7 yaşındaki küçük kızın hayalini polisler gerçekleştirdi

Son dakika haberi... Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan Ebru Solmaz'ın polislik hayali ailesinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yazdığı yazıyla gerçekleşti.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan Ebru Solmaz'ın polislik hayali ailesinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yazdığı yazıyla gerçekleşti. Solmaz ailesinin başvurusu üzerine İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın'ın talimatlarıyla Ebru, polislerle anons etti ve sonra motosiklete bindi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde yaşayan Ebru Solmaz (7) polis olma hayalini ailesine anlattı. Her gün düzenli olarak polis merkezini ziyaret eden minik Ebru'nun ailesi bu durumu CİMER'e anlatarak yazı yazdı. Kısa sürede dönüş yapılan aile ile polis ekipleri görüştü. Solmaz ailesinin bilgilerini alan polis ekipleri planlama yaptı.

İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın'ın talimatlarıyla ailenin çocuklarına polis kıyafetleri ve oyuncaklar alınırken Yunus Polisleri ve Trafik Şube Müdürlüğü personellerinden oluşan bir ekipte aile için harekata geçti.

Solmaz ailesinin kapısını çalan ekipler çocukları ziyaret ederek önce hediyeleri verdi ardından ise kıyafetlerini giydirdi. Emniyet Müdürlüğü tarafından çekilen görüntülerde Ebru'nun ise iki polis memurunun yanında telsizden anons ederek 'Sizi seviyorum' anonsuna haber merkezinden ise 'Biz de sizi seviyoruz' anonsuyla karşılık verildi.

Polis ekipleriyle anons yapan Ebru, ardından ise bu kez motosiklete bindi, o anlar ise kameralara yansıdı. - DİYARBAKIR

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