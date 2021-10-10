Türkiye'den Yemen'deki bombalı saldırıyla ilgili taziye ve kınama açıklaması
Dışişleri Bakanlığı, Yemen'in Aden Valisi Ahmed Hamed Lamlas'ın konvoyuna düzenlenen bombalı saldırı nedeniyle kınama ve başsağlığı açıklaması yaptı.
Dışişleri Bakanlığı, Yemen'in Aden Valisi Ahmed Hamed Lamlas'ın konvoyuna düzenlenen bombalı saldırı nedeniyle kınama ve başsağlığı açıklaması yaptı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yemen'in Aden vilayetinde bugün Aden Valisi Ahmed Hamed Lamlas'ın konvoyuna bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırı sonucunda ölenlerin ve çok sayıda yaralıların olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Yemen halkı ve hükümetine başsağlığı diliyoruz." denildi.
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