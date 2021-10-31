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Son dakika... Dışişleri Bakanlığı Yemen'de gerçekleştirilen bombalı saldırıyı kınadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika... Dışişleri Bakanlığı Yemen'de gerçekleştirilen bombalı saldırıyı kınadı

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, Yemen'in geçici başkenti Aden'deki havalimanı girişinde gerçekleştirilen bombalı saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'in geçici başkenti Aden'deki havalimanı girişinde gerçekleştirilen bombalı saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yemen'in geçici başkenti Aden'deki havalimanı girişinde 30 Ekim günü bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Yemen halkı ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz" denildi.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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