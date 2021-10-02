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Son Dakika | Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran ve AK Parti'li Dağ gençlerle buluştu

AA / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel
Son Dakika | Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran ve AK Parti'li Dağ gençlerle buluştu

Son dakika gündem haberi: Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Karadeniz'deki partili gençlerle bir araya geldi.

SELİM, KARS (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Karadeniz'deki partili gençlerle bir araya geldi.

Kıran, Ordu'nun Ünye ilçesinde bir otelde düzenlenen AK Parti Gençlik Kolları Karadeniz Bölge Kampı'nda yaptığı konuşmada, programın memleketi Ünye'de olmasının kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi. Kampın, Ordu'da yapılmasında desteği olan herkese teşekkür eden Kıran, etkinliğin hayırlara vesile olmasını diledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ ise siyasi tecrübelerini paylaşarak gençlere tavsiyelerde bulundu.

Konuşmaların ardından AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Kıran ve Dağ'a hediye verdi.

Programa, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, AK Parti Ordu İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Gültaş ve bazı partililer katıldı.

AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri
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