Son dakika haberleri | DEVRİYE GEZEN POLİSLER YANGINI FARK ETTİ; BİNA SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY'de kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan binada yangın çıktı. Binanın çatısında çıkan yangın yanındaki binalara sıçradı. Binada yaşayan vatandaşlar polis ekipleri tarafından tahliye edildi.

Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Yavuz Sokak'ta 3 katlı binada saat 11.45 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre kentsel dönüşüm için söküm çalışmaları yapılırken binanın çatısında çıkan yangın yanındaki 2 katlı binaya da sıçradı. O sırada devriye görevi yapan Kadıköy Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri alevleri fark ederek, 2 katlı binada bulunan vatandaşları dışarı çıkardı. Tahliye işlemini tamamlayan polisler itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.