Deprem mi oldu? Gün içerisinde deprem bölgesinde yer alan Türkiye'de birçok farklı şiddetlerde deprem meydana gelmekte. Farklı derinlik ve şiddetlerde gerçekleşen depremler vatandaşları tedirgin etmekte. Bu bağlamda bu gece yarısı Konya'da meydana gelen deprem vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Vatandaşlar konuya ilişkin "Son Dakika: Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Deprem kaç şiddetinde?" şeklinde araştırmalar yapmaktadır. Gerçekleşen deprem ile detaylar haberimizdedir.

DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde Türkiye saati ile 00.38'de yerin 9.62 km derinliğinde 4 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremde can ya da mal kaybı ile ilgili resmi bir açıklama gelmezken detaylar geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

AFAD VERİLERİ

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KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

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