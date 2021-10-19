SON DAKİKA! Deprem mi oldu? Antalya'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Antalya'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli verileri!
SON DAKİKA: Antalya'nın Kaş ilçesinde AFAD verilerine göre, 6.0 şiddetinde deprem oldu. Kandilli rasathanesi verilerine göre, 6.1 şiddetinde deprem oldu. AFAD ve Kandilli verilerine göre Antalya'da 19 Ekim 2021 Salı günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri! Antalya'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Antalya'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli verileri!
AFAD ve Kandilli Rasathanesi 19 Ekim Salı günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Antalya'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Antalya'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli verileri!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberler i ile vatandaşlara güncel deprem haberler i vermeye devam ediyor.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.