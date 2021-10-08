Son dakika: Depoda yangın... Otomobil hurdaya döndü - Haberler
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Son dakika: Depoda yangın... Otomobil hurdaya döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Depoda yangın... Otomobil hurdaya döndü

Son dakika 3. sayfa haberi: Bursa'nın İnegöl ilçesinde evin bahçesindeki depoda çıkan yangın korkuttu.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde evin bahçesindeki depoda çıkan yangın korkuttu. Yangında bir otomobil de hurdaya döndü.

Yangın saat: 10.00 sıralarında kırsal Konurlar mahallesinde ikamet eden Yusuf Minteş'e ait depoda meydana geldi. Depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Aile bireyleri durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. O sırada yangın tüm depoyu sararken, yanındaki otomobile de sıçradı. Yangın yerine gelen İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, evlere sıçramadan 1 saatte söndürdüler. Yangın sonucu depo kullanılamaz hale geldi, 1 otomobil de hurdaya döndü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

Son dakika: Depoda yangın... Otomobil hurdaya döndü

Son dakika: Depoda yangın... Otomobil hurdaya döndü

Son dakika: Depoda yangın... Otomobil hurdaya döndü

Son dakika: Depoda yangın... Otomobil hurdaya döndü

Son dakika: Depoda yangın... Otomobil hurdaya döndü

Son dakika: Depoda yangın... Otomobil hurdaya döndü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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