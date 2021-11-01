Son dakika... Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı tutuklandı
AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Bir son dakika haberine göre Denizli'de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.
DENİZLİ (AA) - Denizli'de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında geçen hafta yapılan operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların oturdukları yerlerde 2 kilo 784 gram esrar, hassas terazi, 167 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ve ona ait 16 mermi ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.???????
AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri
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