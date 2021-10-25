Son Dakika | Denizli'de tütün kaçakçılarına 4 ayrı operasyon: 7 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Denizli'de tütün kaçakçılarına 4 ayrı operasyon: 7 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Denizli'de tütün kaçakçılarına 4 ayrı operasyon: 7 gözaltı

Son dakika haberi: Denizli'de tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik 4 ayrı operasyon düzenlendi.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik 4 ayrı operasyon düzenlendi. Bu kapsamda 7 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yapan kişilere yönelik 4 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 20 kilogram kıyılmış tütün, 287 bin 400 adet makaron, 47 bin 280 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron, 3 bin adet sigara yan ürünü, 168 adet bandrol ve 30 adet sigara sarma aleti ele geçirildi. - DENİZLİ

Son Dakika | Denizli'de tütün kaçakçılarına 4 ayrı operasyon: 7 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Öfkeli genç kız, babasını dolandıran kadını sokak ortasında dövdü

Öfkeli genç kız, babasını dolandıran kadını sokak ortasında dövdü

 Yanan evde çocuğunun olduğunu düşünen baba, alevlerin arasına dalıp can verdi

Yanan evde çocuğunun olduğunu düşünen baba, alevlerin arasına dalıp can verdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title