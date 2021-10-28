Son dakika... Denizli'de amca yeğen arasında çıkan tartışmada 1 kişi öldü - Haberler
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Son dakika... Denizli'de amca yeğen arasında çıkan tartışmada 1 kişi öldü

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Son dakika... Denizli'de amca yeğen arasında çıkan tartışmada 1 kişi öldü

Son dakika haberlerine göre Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yeğenini av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü ileri sürülen amca jandarmaya teslim oldu.

PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yeğenini av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü ileri sürülen amca jandarmaya teslim oldu.

İddiaya göre, Akçapınar Mahallesi'nde yaşayan Hasan A. (19) ile amcası Mustafa A. (55) arasında lavanta tarlasında henüz belirlenmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda amca, yanındaki av tüfeğiyle yeğenine doğru rastgele ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarı üzeri olay yerine gelen sağlık ekipleri, göğsünden yaralandığı belirtilen Hasan A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinden ayrılan Mustafa A. daha sonra jandarma ekiplerine teslim oldu.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri
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