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Son dakika: Denizli'de 25 zehir taciri gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Denizli'de 25 zehir taciri gözaltına alındı

Son dakika haber: Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı tespit edilen 25 şüpheli gözaltına alındı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı tespit edilen 25 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı tespit edilen 25 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üst ve ev aramalarında çeşitli cins ve miktarlarda satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 12'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - DENİZLİ

Son dakika: Denizli'de 25 zehir taciri gözaltına alındı

Son dakika: Denizli'de 25 zehir taciri gözaltına alındı

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