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Son dakika... Denize düşen 4 kişiden 1'inin hayatını kaybettiği korkunç olayın görüntüsü ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Denize düşen 4 kişiden 1'inin hayatını kaybettiği korkunç olayın görüntüsü ortaya çıktı

Son dakika haberleri... Arnavutköy'de balık tutmak için çıktıkları kayalıklarda dalganın vurması sonucu denize düşen 4 arkadaştan 1'inin hayatını kaybettiği facianın cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Arnavutköy'de balık tutmak için çıktıkları kayalıklarda dalganın vurması sonucu denize düşen 4 arkadaştan 1'inin hayatını kaybettiği facianın cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde dev dalgalara arasında denize batıp çıkan 4 şahsın hayatta kalma mücadelesi yer alıyor.

Arnavutköy Karaburun Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde kayalıkların üzerinde balık tutan 4 arkadaş dalga vurması üzerine denize düşmüş 3 kişi kurtarılırken, 52 yaşındaki Hamit Dinamit ise yaşamını yitirmişti. Dehşete düşüren olayın cep telefonu kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde denize düşen 4 kişinin dalgalar içinde zaman zaman kaybolduğu, bazılarının da çırpınarak hayatta kalma mücadelesi verdiği ve çevredekilerin ise onları kurtarmak için seslenerek yönlendirdiği görülüyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika... Denize düşen 4 kişiden 1'inin hayatını kaybettiği korkunç olayın görüntüsü ortaya çıktı - Haberler
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