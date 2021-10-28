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Son Dakika | DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi Afyonkarahisar'da yasa dışı DEAŞ terör örgütüne yönelik polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yasa dışı DEAŞ terör örgütüne yönelik polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Operasyon, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapıldı. Aldıkları istihbarat üzerine harekete geçen ekipler kent merkezindeki bir eve operasyon düzenledi. Eve yapılan baskında DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçu iddiası ile yabancı uyruklu Moez Alouanı ve Ahmed Aladanı, Konya Ağır Ceza Mahkemesi İlamat Masasınca hakkında örgüte bilerek isteyerek yardım etmek suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu Abdülhekim El Bekro ve yabancı uyruklu Ahid El Hamed isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şahısların savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor.

Son Dakika | DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi

Son Dakika | DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi

Son Dakika | DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Tınas - Son Dakika Haberleri
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