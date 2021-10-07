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Son dakika... Dayısını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

AA / Elif Özlem Çelikler - Haberler | Güncel
Son dakika... Dayısını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

Son dakika haberi: Bursa'nın Gemlik ilçesinde dayısını pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde dayısını pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu yargılanan Erdal Bayram, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul Kamil Kuzey'in bazı yakınları ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Söz verilen sanık avukatı, müvekkiliyle ilgili raporu kabul etmediklerini belirterek, cezai ehliyetinin tam olmadığını savundu.

Müştekiler ile avukatları ise sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını ve hakkında iyi hal indiriminin uygulanmamasını talep etti.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, maktul Kuzey'e yönelik eylemi nedeniyle "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan, müşteki İbrahim Çakar'a yönelik eylemi nedeniyle de "silahla kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanık Bayram, "Bu kişiler mafyadır. Herkesi kendi tarafına çekmişlerdir. Bütün suçları bana yıkmaktadırlar. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Sanık Bayram, planlayarak hiçbir şey yapmadığını savunarak, "Pişmanım. Kimseyi öldürme kastı ile gitmedim." ifadelerini kullandı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "silahla kasten yaralama" suçundan 6 ay hapis cezasına mahkum etti.

Olay

Geçen yıl şubat ayında Kamil Kuzey (65), İstiklal Caddesi'nde döner, tost ve köfte sattığı dükkanında sırtından pompalı tüfekle vurulmuştu. Ağır yaralanan Kuzey, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetmişti, olayda İbrahim Çakar yaralanmıştı. Antalya'dan gelerek cinayeti işlediği öne sürülen Kuzey'in yeğeni Erdal Bayram tutuklanmıştı.

AA / Elif Özlem Çelikler - Son Dakika Haberleri
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