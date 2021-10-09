Son dakika! Datça'da denize giren 82 yaşındaki kadın fenalaşarak hayatını kaybetti
AA / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Datça ilçesinde denizde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan yaşlı kadın yaşamını yitirdi.
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde denizde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan yaşlı kadın yaşamını yitirdi.
Aktur Tatil sitesi koyu plajında denize giren Sevim Geçin'i (82) suda hareketsiz görenler yardıma koştu.
Kıyıya çıkartılan Geçin, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibince Datça Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Geçin, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
AA / Sebiha Arslan - Son Dakika Haberleri